4. April 2019, 22:09 Uhr Haar Patienten auf der Bühne

Die Theatergruppe der forensischen Abteilung des Isar-Amper-Klinikums in Haar präsentiert an diesem Wochenende ihre neues Projekt: Auf dem Spielplan steht am Freitag, 5., und Samstag , 6. April, Miguel de Cervantes' "Don Quijote von der Mancha - Der Ritter von der traurigen Gestalt". Mehr als 20 männliche Patienten sowie männliche und weibliche Klinik-Mitarbeiter wirken an der Produktion mit. Einige Szenen werden von der Ersten Allgemeinen Forensikband begleitet. Für die Regie zeichnet Bernd Wengert verantwortlich. Die beiden Aufführungen finden im Gesellschaftshaus auf dem Klinikgelände statt, ein Bau mit historischer Theaterbühne. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Karten gibt es über kathrin.neumeyer@kbo.de.