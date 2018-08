21. August 2018, 21:48 Uhr Haar Party mit den wuidn Goaßn

Gut zwei Jahre gibt es jetzt die Dirndlschaft Haar, die seit ihrem Erscheinen auf der Bildfläche schon manches bewegt hat. Nicht zuletzt kamen die Burschen in Haar mit weiblicher Nachhilfe auf die Idee, selbst einen Burschenverein zu gründen. Nun steht die erste größere Party der Dirndlschaft "D' wuidn Goaßn" an. Sie feiern am Samstag, 25. August, auf der Wiese am Mühlweg in Salmdorf. Dort tritt die Volksfestband "Flashdance" auf. Vereine, die einen Tisch reservieren wollen, erwartet ein besonderes Zuckerl, heißt es in der Ankündigung. Reservierungen sind unter dwuidngoassn@web.de möglich. Barbetrieb ist bis 22 Uhr, Specials gibt es bis 23 Uhr. Einlass von 16 Jahren an. Von der U-Bahn Messestadt Ost ist die Party in zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.