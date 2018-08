28. August 2018, 21:52 Uhr Haar Obermeier folgt auf Ziegler

Beim Seniorenclub Haar gibt es seit einiger Zeit einen neuen Leiter. Georg Obermeier steht mittlerweile an der Spitze der Organisation, die in Haar weitgehend selbstverwaltet ein Programm für die ältere Generation in der Gemeinde anbietet. Er löste Peter Ziegler ab, der sich nach vielen Jahren vom Amt zurückzog. Obermeier wird unterstützt von Helga Stiens. Unter anderem geht es darum, die Veranstaltungen auszuarbeiten, die vor allem in der alten Schule am Haarer Kirchenplatz stattfinden.