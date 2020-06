Seit mehr als 25 Jahren ist Titus Waldenfels freischaffender professioneller Künstler und manchmal gehört es zu seiner Arbeit, Feierabend zu machen. Der vielseitige Musiker ist einer der Stammprotagonisten beim "Feierabend im Theater" in Haar. Die Veranstaltungsreihe findet normalerweise jeden Mittwoch im Kleinen Theater Haar statt, ist ein Forum für Künstler und Musiker aus München und Bayern, die nicht so im Fokus stehen oder regelmäßig große Säle füllen - und der Blues-, Jazz- und Countrymusiker Waldenfels ist schon mit verschiedenen Ensembles hier aufgetreten. "Er war seit 2015 jedes Jahr mindestens einmal da", sagt Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel.

Insofern passt es gut, dass Waldenfels, der Gitarre, Violine, Banjo sowie Steel Guitar & Foot Bass spielt und nicht nur in Deutschland, sondern auch in etlichen europäischen Nachbarländern und den USA konzertiert hat, am kommenden Mittwoch, 17. Juni, in Haar auftritt (17 bis 23 Uhr). Es ist eine kleine Jubiläumsvorstellung, denn die Reihe "Feierabend im Theater" gibt es jetzt quasi genau seit fünf Jahren. Es wird zudem die erste richtige Live-Veranstaltung im Kleinen Theater sein seit der monatelangen, Corona-bedingten Auszeit, unter besonderen Umständen und freiem Himmel. "So langsam eröffnen sich neue Perspektiven, geringe zwar, aber ja...", versprüht Riedel-Rüppel gemäßigte Zuversicht. Mehr als 200 Veranstaltungen hat es bei "Feierabend im Theater" gegeben, drinnen im Café oder draußen im Garten. Das Angebot ist nicht nur musikalischer, sondern auch kulinarischer Natur, die Open-Air-Grillabende inklusive Konzert erfreuen sich guter Resonanz. Junge Newcomer wie auch arrivierte Bühnenveteranen sind hier zu Gast, haben die Möglichkeit, ihre Live-Qualitäten zu zeigen. Eintritt wird nicht erhoben, es geht aber immer ein Hut für die Auftretenden rum.

Zudem war das Format in den vergangenen Jahren eine der wenigen Gelegenheiten im Landkreis, auch im veranstaltungsarmen Hochsommer Kultur und Konzerte zu genießen. Und jetzt beginnt dort nach etlichen Streaming-Auflagen wieder das echte musikalische Liveleben. Nach Titus Waldenfels & Friends kommen am 24. Juni die Munich Bakery Boys, die Rockmusik aus fünf Jahrzehnten präsentieren, und am 1. Juli gastiert die Flamenco-Combo Brisa caliente del Sur in Haar.