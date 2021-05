Die Musikschule Haar bietet neu Gesangsunterricht an. Der Vokalunterricht mit Stimmbildung richtet sich an alle zwischen zwölf und 99 Jahren. Es dürfen sich Profis und Anfänger angesprochen fühlen. Der Einzelunterricht geht auf individuelle Bedürfnisse ein. Klassik, Rock, Pop oder Musical stehen zur Auswahl. Mit "Singen für Kinder" wendet sich die Musikschule an die jüngere Generation von sechs bis zwölf Jahren. Gesungen wird in Kleingruppen mit zwei bis drei Schülerinnen und Schülern. Im Lauf des Jahres soll der Kinderchor "Chorlaute Kids" an den Start gehen. Auch ist das Ziel, eine "Musical Factory" zu bilden und ein Musical auf die Bühne zu bringen. Wer Interesse hat, kann per E-Mail an info@musikschule-haar.de Kontakt aufnehmen.