Mehr als zwei Dutzend spannende Spiele, die Kombinationsgabe und kluges Denken erfordern, bringt Ulrica Griffiths zum 630. Haarer Spiele-Abend am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Haarer Bürgerhaus mit. In ihrem Fundus finden sich sogenannte Escape-Room-Spiele, raffinierte Mehrpersonenspiele und auch Knobeleien für Einzelne. Die Spiele beginnen oft recht einfach, lassen sich aber in Schwierigkeitsstufen an die Spieler anpassen. Zusätzlich zu dem Angebot bietet das Bayerische Spiele-Archiv in Haar den Spielern wie immer rund 200 aktuelle Familien- und Gesellschaftsspiele an. Mitspielen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.