Ein Nachmittag der klassischen Musik findet am Mittwoch, 27. November, im Seniorenclub Haar im Kirchenplatz 2 statt. Engelbert Humperdincks berühmteste Oper "Hänsel und Gretel" ist bis heute ungebrochen populär. In Ausschnitten zu hören, weckt sie bei vielen sicher die Erinnerung an den ersten Besuch einer Oper. Der Nachmittag beginnt um 14.15 Uhr mit Kaffee und Kuchen und endet um 16.30 Uhr. Kostenbeitrag: 2,50 Euro.