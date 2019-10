Die Musiker von "Tastenreich" sind versiert auf vielen Klaviaturen, und so bieten sie ihrem Publikum bei einem Konzert am Samstag, 12. Oktober, in der Jesuskirche in Haar, Waldluststraße 36, "Klassik mal anders." Anders ist dabei die Vielzahl von außergewöhnlichen Tasteninstrumenten, die die Künstler zum Einsatz bringen. Sie nutzen nicht etwa nur einen Konzertflügel, sondern beziehen auch "ihre ständigen Reisebegleiter" wie Dulcitone, Tastenglockenspiel und Toy Piano ins musikalische Geschehen ein. Die Musiker greifen mit ihrem Repertoire meist Werke der Romantik, der Jahrhundertwende und der Moderne auf und loten dabei regelmäßig die Randbereiche der klassischen Musik aus. Auch dieses Mal hätten die Künstler wieder Uraufführungen (Exzerpte aus K. Isidas "Aves" (für Metallofon) und Ersteinspielungen (Trios von W. Popp für Flöte, Harmonium und Klavier) mit im Gepäck, kündigen die Veranstalter an. Das 70-minütige Programm bestreiten Lars David Kellner (Klavier, Tastenglockenspiel, Harmonium), Tobias Stork (Klavier); Katalin Remitzky (Flöte); Susanne Sperrhake (Rezitation, Moderation); Karten zu 18 Euro an der Tageskasse oder im Vorverkauf unter info@tastenReich.com.