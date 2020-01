Vier verschiedene Saxophone und ein Klavier - Daniel Gauthier, Miguel Valles Mateu, Simon Hanrath und Sebastian Pottmeier am Sopran-, Alt, Tenor- und Baritonsaxophon und die Pianistin Jang Eun Bae treten am Sonntag, 19. Januar, beim zweiten Konzert des Kulturvereins Haar um 19.30 Uhr, am Kirchenplatz 1 auf. Das Ensemble "Alliage" spielt "Songs and Dances" aus dem 17. und 20 Jahrhundert, etwa von Jacques Offenbachoder Kurt Weill. Karten gibt es bei Schreibwaren Willerer, der Jagdfeldapotheke, bei Piano Mahler und an der Abendkasse.