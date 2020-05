Einmal in der Woche können sich Interessierte am offenen Bücherschrank im Seniorenclub Haar mit neuer Lektüre eindecken. Jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr (außer an Feiertagen) wird der Bücherschrank im Eingang des Seniorenclubs geöffnet. Eine Besonderheit gibt es am Donnerstag, 28. Mai: Dann wird ein Extratisch mit Kriminalromanen in großer Auswahl angeboten. Senioren können sich dann nacheinander, immer mit dem nötigen Abstand und mit Maske Lesestoff aussuchen. Alle anderen Räume des Seniorenclubs bleiben geschlossen.