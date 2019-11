Das Familienzentrum in Haar feiert sein Laternenfest bereits am Sonntag, 10. November, von 17 Uhr an. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr am Vorplatz des Ernst-Mach-Gymnasiums, Jagdfeldring 82. Der Umzug findet mit musikalischer Unterstützung statt. Danach gibt es vor dem Bürgerhaus Hotdogs und Kinderpunsch oder Glühwein, der in eigene Tassen ausgeschenkt wird.