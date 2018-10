28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Haar Landung auf dem Kometen

Einen Vortrag mit faszinierenden Bildern von der Mission der Weltraumsonde Rosetta, die den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko erforscht hat, gibt es am Dienstag, 6. November, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Volkshochschule Haar, Münchener Straße 3, zu erleben. Die Sonde erreichte nach zehn Jahren den Orbit des Kometen im Jahr 2014 und verblieb in diesem mehr als zwei Jahre. Im November 2014 schickte sie den Lander Philae auf die Kometenoberfläche, die erste Sonde, die auf einer Kometenoberfläche abgesetzt wurde. Informationen und Anmeldung an der VHS-Haar, Münchener Straße 3 unter Telefon 089/46 00 28 00 oder auf www.vhs-haar.de.