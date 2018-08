23. August 2018, 21:56 Uhr Haar Klassik zu Kaffee und Kuchen

Es steht wieder ein Nachmittag der Klassischen Musik im Seniorenclub, Kirchenplatz 2, an. Das beliebte Treffen mit Kaffee und Kuchen findet am Mittwoch, 29. August, von 14.15 Uhr an statt. Es sind Montserrat Caballé, Sopran, und Shirley Verrett, Mezzosopran, zu hören. Sie singen gemeinsam Duette aus der Opernliteratur, von denen an diesem Nachmittag einige auch ausführlicher vorgestellt werden. Ende ist gegen 16.30 Uhr. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf zwei Euro.