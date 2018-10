7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Haar Kino im Seniorenclub

Der Seniorenclub lädt am Donnerstag, 11. Oktober, zu einem "Blind Date mit dem Leben" ein, so ist der Titel des Films, der an diesem Kinonachmittag gezeigt wird. Beginn ist um 17 Uhr im Clubraum des Seniorenclubs, Kirchenplatz 2. Der Film schildert die Erfahrungen eines jungen Mannes, dessen Sehvermögen wegen einer Erkrankung drastisch nachlässt. Trotz größter Widrigkeiten besteht er sein Abitur und bekommt dann einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann in einem Luxushotel, allerdings nur, weil er seine Sehbehinderung verschweigt. Daraus ergeben sich einige Verwicklungen, die ihn schließlich den Job kosten. Doch das bedeutet noch nicht das Ende. Kostja Ullmann, Anna Maria Mühe und Johann von Bülow spielen in dem Film mit, der Eintritt ist frei.