16. Juni 2019, 21:45 Uhr Haar Kinderspiel des Jahres spielen

Drei Spiele sind als Anwärter auf den begehrten Preis "Kinderspiel des Jahres" nominiert - und eines davon ist "Go Gecko Go" von Jürgen Adams aus Ottendichl. Er wird es am Dienstag, 25. Juni, von 19 Uhr an beim Haarer Spiele-Abend im Bürgerhaus Haar am Kirchenplatz 1 vorstellen. Bis dahin wird auch die Entscheidung der Jury bekannt sein, die am 23. Juni in Hamburg die Sieger verkünden wird. Ebenfalls von Adams stammt auch das Familienspiel "Ab durch die Mauer". Der Spieleerfinder aus Ottendichl wird beim Spieleabend beide Spiele dabeihaben und selbst die Regeln erklären.