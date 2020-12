Die Staus auf der B 471 in Haar sind berüchtigt. Vor allem, wenn auf dem Autobahnring A 99 alles dicht ist, geht an der Kreuzung zur B 304 nichts mehr voran. Nun wird dieser Knotenpunkt kräftig umgebaut und für den zunehmenden Verkehr ertüchtigt. So wird auf der B 471, der Vockestraße, eine Rechtsabbiegespur neu geschaffen und die bestehende Linksabbiegespur verlängert. Auf der B 304, der Wasserburger Straße, wird in Richtung München eine zweite Linksabbiegespur auf die B 471 in Richtung Putzbrunn geschaffen. Der stärkste Eingriff erfolgt auf der Vockestraße, wo zu den drei bestehenden Spuren die Rechtsabbiegespur mit einer Aufstelllänge von 40 Metern geschaffen wird. Die Linksabbiegespur wird verlängert, Geh- und Radwege werden verbreitert.