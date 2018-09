7. September 2018, 21:52 Uhr Haar Infotag zur Bildung

Die Volkshochschule Haar veranstaltet einen Informationstag zum Thema "Berufliche Bildung". Dort können sich Menschen über die Weiterbildungsmöglichkeiten an der VHS Haar informieren und beraten lassen. Verschiedene Fachdozenten werden für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung wird am Samstag, 22. September, von 14 bis 16 Uhr an der Münchener Straße stattfinden. Um Anmeldung unter Telefon 089 / 46 00 28 00 oder www.vhs-haar.de wird gebeten.