Bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein, erfordert Zeit, Engagement und Mut. Um Jugendliche für das Ehrenamt zu gewinnen, veranstaltet die Haarer Wehr am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, einen Informationsabend im Brand- und Katastrophenschutzzentrum. Dieser richtet sich an Jugendliche, die bis April 2020 ihren 16. Geburtstag gefeiert haben. In Haar geht man in Sachen Ausbildung schon seit 1971 einen eigenen Weg, denn es gibt keine klassische "Jugendfeuerwehr". Die Mitglieder der Ausbildungsgruppe dürfen nach einer Zwischenprüfung bereits am Alltag der Wehr teilnehmen.