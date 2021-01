Bei einem Online-Infoabend können sich am Dienstag, 19. Januar, 18 Uhr, Interessenten über eine Ausbildung an der Fachoberschule in Haar informieren. Die Schule bietet die Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung an. Die schulinterne Elektrowerkstatt ist im Technikbereich der 11. Klasse ein Teil des Praktikums. Die FOS residiert seit ihrer Gründung in provisorischen Räumen an der Hans-Pinsel-Straße und hat sich dort etabliert. Zum kommenden Schuljahr ist eine weitere Vergrößerung geplant. Auf der Homepage der Schule unter www.fos-haar.de werden die Einwahlmodalitäten zum Infoabend erläutert. Die eigentliche Anmeldung findet von 22. Februar bis 5. März 2021 statt. Dazu müssen die Unterlagen in die Datentonne in der Hans-Pinsel-Straße 10a im 2. Stock eingeworfen werden.