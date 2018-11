4. November 2018, 21:50 Uhr Haar Im Ort einkaufen

Der Startschuss für den "Haarer Zehner" fällt am Freitag, 9. November. Vor etwa einem Jahr ist die Idee durch Geschäftsleiter Helmut Schmid von Garching nach Haar geschwappt, denn die Stadt Garching verkauft bereits seit knapp zwei Jahren einen kommunalen Gutschein, der die Kaufkraft im Ort behalten soll. Den Gutschein in Scheckkartengröße gibt es an vier Verkaufsstellen in der Gemeinde, etwa im Bürgerbüro im Rathausfoyer. Der Beschenkte kann auf der Homepage (www.haarer-zehner.de) herausfinden, wo der Gutschein gilt.