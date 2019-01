22. Januar 2019, 21:41 Uhr Haar Ilembula auf dem Sprung

Der Partnerschaftsverein Haar-Ilembula veranstaltet am Freitag, 25. Januar, 18.30 Uhr einen Bildervortrag im Gemeindehaus der Jesuskirche in der Waldluststraße 36, bei dem das Ehepaar Döring darstellt, wie sich das Leben in der Partnergemeinde Ilembula in 15 Jahren verändert hat. Der Statistiker Hans Rossling hat in seinem vielbeachteten Buch "Factfulness" dazu aufgerufen, "die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist". Das wollen Helga und Jochen Döring mit Beispielen aus dem Alltag in Ilembula aufzeigen und verdeutlichen, dass die UN Tansania zu Recht attestiert, einen Sprung bei der Entwicklung gemacht zu haben.