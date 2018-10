1. Oktober 2018, 21:51 Uhr Haar "Haar United" abgesagt

Die Wetteraussichten sind einfach zu schlecht: Das Haarer Rathaus hat das geplante bunte Nationenfest "Haar United" abgesagt, das am Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober, von 14 bis 18 Uhr stattfinden sollte. Das Fest für alle, egal welcher Herkunft und wie sie finanziell gestellt sind, sollte es nach einem Jahr Pause auf dem Areal am Freizeitheim Dino am Wieselweg geben. Eine Musikbühne war geplant, Vereine wollten Aktionen anbieten, und damit Spaß für wenig Geld versprechen. Weil alles im Freien gewesen wäre, habe man das abgesagt, so das Rathaus.