14. Juli 2019, 21:45 Uhr Haar Graffiti statt Graffiti

Was schön ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Denn Haarer Gemeinderäten jedenfalls gefällt nicht zwingend, wie unbekannte Sprayer die Rückseite des neuen Radständers am S-Bahnhof verziert haben. Die auf den beiden Wänden aufgesprühten Graffitis sollen nun ersetzt werden - und zwar durch wirklich ansehnliche Motive, die professionelle Sprayer dort anbringen sollen. Hierfür wird eine Wettbewerb organisiert. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) äußerte unlängst im Gemeinderat, dass die Wände erstens zu einem echten Blickfang werden und dann auch auf Dauer bestehen bleiben könnten. Für den Mittelteil der Rückwand, den unter anderem drei Werbeplakate zieren, hätte die Rathauschefin eigentlich gerne eine Begrünung vorgesehen, dies sei aber an dieser Stelle nicht machbar, sagte sie. Und so wird dieser Bereich künftig mit Streben aus Aluminium abgedeckt. Es sieht so aus, dass der Bahnhofsumbau die Gemeinde noch weiter beschäftigen wird.