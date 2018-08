6. August 2018, 21:56 Uhr Haar Gemeinderat stört sich an Bauvorhaben

Offenbar keine Chance hat die Gemeinde Haar, ein unliebsames Bauprojekt in Ottendichl zu verhindern. Dennoch hat die Mehrheit im Bauausschuss eine entsprechende Voranfrage angelehnt - gegen die Stimmen von Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) und CSU-Gemeinderat Thomas Reichel, die angesichts geltenden Baurechts dem Vorhaben zustimmten. Der Bauwerber möchte auf einem Grundstück in Ottendichl einen Dreispänner und ein Doppelhaus platzieren. Die meisten Gemeinderäte störten sich an der Größe der Baukörper. Antonius van Lier (Freie Wählergemeinschaft) kritisierte die Bebauung als viel zu dicht und monierte, dass zu wenige Parkplätze vorhanden seien. Stellplätze soll es in einer Tiefgarage geben. Müller sagte, sie sehe keine andere Möglichkeit, als der Voranfrage zuzustimmen. Van Lier war wie die Mehrheit des Gremiums dazu nicht bereit: "Dann soll das Landratsamt uns überstimmen", sagte er.