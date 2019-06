27. Juni 2019, 22:01 Uhr Haar Gemeinderat beruft Behindertenbeirat

Künftig werden die Interessen und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde Haar professionell gebündelt und vertreten. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig der Gründung eines Behindertenbeirats zugestimmt. CSU-Gemeinderätin Bettina Endriss-Herz, die selbst im Rollstuhl sitzt und deren Fraktion einen entsprechenden Antrag zur Schaffung eines Behindertenbeirats eingebracht hatte, ist nach eigenen Worten sehr froh, dass es endlich geklappt habe und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde nun berücksichtigt würden.

Die neun Mitglieder des ersten Behindertenbeirats sind vom Gemeinderat bestimmt worden, ihre Amtsperiode dauert fünf Jahre, der Beirat tagt mindestens zwei Mal im Jahr öffentlich. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte heraus einen Vorsitzenden. Diese Aufgabe kommt Bettina Endriss-Herz, Wolfgang Hillner, Fritz Kerber, Reinhold Linke, Georg Obermeier, Klaus Rückert, Friederike Stadler, Peter Schießl und Alexandra Schlotterer zu. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) hat das Recht - allerdings ohne Stimmrecht - an den Sitzungen des Beirats teilzunehmen. Bei der Ausarbeitung einer Satzung stand der damals noch amtierende Behindertenbeauftragte des Landkreises, Aleksandar Dordevic, zur Seite.

Die Gründung eines solchen Beirats wurde auf Antrag der CSU parteiübergreifend begrüßt und auch auf den Weg gebracht. Dennoch hatte es Unstimmigkeiten darüber gegeben, wie der Beirat besetzt werden soll. Die CSU im Gemeinderat warf der Rathauschefin während der Vorbereitungen bei der Gründung des Beirats vor, den Gemeinderat nicht berücksichtigen zu wollen, wenn es an die Besetzung des Gremiums geht. Darüber entbrannte im Gemeinderat ein Streit, an dessen Ende schließlich beschlossen wurde, dass alleine die Gemeinderäte Beiratsmitglieder berufen können.