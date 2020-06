Über eine Spende der Volks- und Raiffeisenbank München-Land in Höhe von 1500 Euro darf sich die Nachbarschaftshilfe Haar freuen. Mit der Aktion "Spenden für unsere region" würdigt die Bank Vereine und Institutionen am Ort - und in diesem Jahr vor allem die Leistungen während der Covid-19-Pandemie, wie Franz Hauser, Leiter der Haarer Geschäftsstelle, sagte. Die Nachbarschaftshilfe habe in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit auf diese Weise gewürdigt wird. Die Covid-19-Pandemie hat uns vor große Herausforderungen gestellt - auch finanziell, sagte Margareta Förster, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe, die die Spende im Beisein der VR-Vorstände Doris Keymer und Horst Aßmann entgegen nahm.