Am Haarer S-Bahnhof ist eine Frau in der Nacht auf Dienstag stundenlang im Aufzug gefangen gewesen. Nachdem alle Versuche, die Kabine in Bewegung zu setzen, erfolglos geblieben waren, alarmierte die Bahn um 1.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten ihrerseits "schweres Geschütz" auffahren, wie die Freiwillige Feuerwehr Haar auf ihrer Internetseite mitteilt. Mit einem sogenannten Mehrzweckzug wurde die Kabine, die zwischen den Stockwerken stecken geblieben war, angehoben, um eine Ausstiegsöffnung zu schaffen. Gegen 4 Uhr war die Frau, die in dem Fahrstuhl mit ihrem Fahrrad feststeckte, endlich befreit. "Zum Glück war die gefangene Person wohl auf und recht entspannt", schildert die Feuerwehr die Rettungsaktion. Der Aufzug war erst seit zwei Wochen wieder in Betrieb, nachdem er bereits in der Vergangenheit öfter Probleme bereitet hatte und im Zuge der Umbaumaßnahmen am S-Bahnhof instand gesetzt worden war. Nun dürfte er laut Feuerwehr wieder eine längere Zeit nicht benutzbar sein.