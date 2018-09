18. September 2018, 22:01 Uhr Haar Fragen an den Astronauten

Gibt es Außerirdische? Haben Vögel eine innere Landkarte? An der Kinderuni Haar werden Acht- bis Zwölfjährigen die Rätsel der Welt aus erster Hand erklärt. Am Freitag, 21. September, 17 Uhr, wird bei der Volkshochschule in der Münchener Straße 3 das Thema "E-Mail an Astro-Alex - Deine Fragen an Deutschlands nettesten Astronauten!" angeboten. Die Einschreibung läuft mit der Semester-Einschreibung bei der VHS. Neue Studenten müssen ein Passfoto mitbringen. Die Semester-Gebühr beträgt 24 Euro. Erwachsene Gasthörer zahlen sieben Euro und Kinder fünf, soweit Sitzplätze frei sind. Nähere Informationen gibt es unter www.kinderuni-haar.de.