Das Haarer Maria-Stadler-Haus ist umgezogen und musste dabei vieles zurücklassen. Daher findet dort am Freitag, 6. September, von 12 bis 17 Uhr und am Samstag, 7. September, von 10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt. Hier können sich die Besucher durch jede Menge Besteck, alte Möbel und andere Dinge wühlen und auf die Suche nach Schnäppchen und kleinen Kostbarkeiten machen. Das Maria-Stadler-Haus befindet sich in der Salmdorfer Straße 2. Das neue Maria-Stadler-Haus ist mittlerweile im Jugendstilpark.