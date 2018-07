25. Juli 2018, 22:03 Uhr Haar Feuerwehr stoppt Dachstuhlbrand

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat am Mittwoch gegen 12 Uhr beim Brand eines Einfamilienhauses an der Schneiderhofstraße in Gronsdorf Schlimmeres verhindert. Laut Polizei konnte eine Bewohnerin das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Haar, Feldkirchen und Putzbrunn brachten mit Hilfe von Drehleitern das Feuer unter Kontrolle, das bereits auf das Dach übergegriffen hatte. Wie Karl-Heinz Bitzer von der Haarer Feuerwehr mitteilt, war der Brand aus ungeklärter Ursache auf der Terrasse ausgebrochen. Feuerwehrleute deckten Teile des Dachs ab, um an Brandherde heranzukommen. Die hohen Außentemperaturen erschwerten den Hilfskräften unter Atemschutz die Arbeit, als sie im Gebäude nach Glutnestern suchten. Wärmebildkameras und Entlüfter kamen zum Einsatz. Nach einer Messung der Raumluft, sagte Bitzer, habe das Gebäude für die Bewohner wieder freigegeben werden können.