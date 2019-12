Der Vorverkauf für das Salmdorfer Festwochenende im Juli hat begonnen: Am Freitag, 10. Juli, ist die oberbayerische Partyband Nirwana zu Gast, am Samstag tritt der Kabarettist Martin Frank auf, am Sonntag kommt Roland Hefter in die Festhalle an der Johann-Karg-Straße 3. Tickets gibt es unter www.tbone-steakhouse.de/shop, bei Schreibwaren Willerer, Leibstraße 24, und Marions Lottoladen, Kirchenstraße 1, beides in Haar.