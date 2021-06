An der evangelischen Jesuskirche ist Großes zu einem Abschluss gebracht worden. Die Kirchengemeinde hat mit einem Festgottesdienst die Beendigung der Arbeiten am Gemeindehaus, am Haus für Kinder und an den Jugendräumen gefeiert, die sich in der Unterkirche befinden. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat sich das Gemeindehaus mit den Pfarrerinnen Annedore Becker und Johanna Imhof sowie Dekan Peter Marinković angeschaut und zum Ausdruck gebracht, dass er hoffe, dieses werde bald wieder zur "Begegnungsstätte für alle".