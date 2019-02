17. Februar 2019, 21:52 Uhr Haar FDP informiert die Bürger

- Beim "offenen Forum für Kommunalpolitik" diskutiert am Mittwoch, 20. Februar, die Haarer FDP mit den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde. Dabei thematisieren die Liberalen den Sanierungsfortschritt des Haarer Bahnhofs sowie die Auswirkungen des zunehmenden Güterzugverkehrs auf der S-Bahnstrecke zwischen Trudering und Grafing. Die Veranstaltung findet von 19.30 Uhr an im Gasthof zur Post, Kirchplatz 1, in Haar statt. Alle Interessierten sind eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos.