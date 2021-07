Nach langer, pandemiebedingter Pause treten die Munich Classical Players unter der Leitung von Maximilian Leinekugel, Gewinner des SZ-Kulturpreises Tassilo von 2018, erstmals wieder im Kleinen Theater Haar auf. Das Programm ihres Matineekonzerts am Sonntag, 18. Juli, kann sich sehen respektive hören lassen. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Werke des musikalischen Impressionismus, der Ende des 19. Jahrhunderts in der französischen Musik aufkam: Claude Debussys großartiges "Prélude à l'après-midi d'un faune" sowie Maurice Ravels "Ma mère l'oye", eine auf fünf Märchen basierende Orchestersuite. Dieser subtilen, klangfarbenreichen Musiksprache steht Joseph Haydns 3. Sinfonie gegenüber, die aufgrund ihrer Kontrapunktik und Fülle an Kontrasten eines der frühen Meisterwerke des Komponisten darstellt.

Die Munich Classical Players sind ein vom Vaterstettener Dirigenten Maximilian Leinekugel gegründetes Kammerorchester, das aus angehenden Profimusikern bayerischer Musikhochschulen besteht. Das Kleine Theater Haar gehört zu den Konzertorten, an denen das Ensemble regelmäßig auftritt. Die jungen, viel versprechenden Musiker, die gerade am Beginn einer Karriere stehen, eint der Drang, klassische Musik für jeden zugänglich zu machen, auch abseits der renommierten Konzertsäle.

Das Konzert im Kleinen Theater Haar beginnt am Sonntag um 11 Uhr: Tickets zu 23,50 Euro, für Schüler und Studenten acht Euro gibt es über die Homepage des Theater, www.reservix.de oder (nach Verfügbarkeit) an der Tageskasse.