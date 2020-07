Der neu eingerichtete Behindertenbeirat in Haar hat seinen ersten Antrag an den Gemeinderat gestellt und bittet zu prüfen, ob ähnlich wie in Ottobrunn ein Fahrdienst für Schwerbehinderte und Rollstuhlfahrer eingerichtet werden kann. Dazu könnte in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe ein passendes Fahrzeug angeschafft werden oder es könnten Taxi-Gutscheine für behindertengerechte Fahrten ausgegeben werden. Die privaten Fahrten sollten sich aufs Gemeindegebiet beschränken. Der Beirat empfiehlt eine bis zu sechs Monate dauernde Testphase. Zudem sieht der Beirat in dem Angebot eine Weiterentwicklung des existierenden "Haarer Fahrservice", der für Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte nur sehr eingeschränkt nutzbar ist.