31. Juli 2018, 22:00 Uhr Haar Erster Hofflohmarkt

Die Hofflohmärkte in und um München sind ein Publikumsmagnet. Am 15. September kommt das Nachbarschaftsprojekt erstmals nach Haar. An diesem Tag gibt es die Gelegenheit, im eigenen Garten, in der Garageneinfahrt oder im Hinterhof Raritäten und alten Krempel an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Gartenflohmarkt geht laut Rathaus von 10 bis 16 Uhr. Wer seinen Garten oder Hinterhof anmelden will, hat bis Sonntag, 5. August, Zeit. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Näheres zum Ablauf gibt es unter www.gartenflohmaerkte-haar.de, wo man sich auch anmeldet.