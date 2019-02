7. Februar 2019, 22:08 Uhr Haar Erste Hilfe bei Kindern

Einen Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle bei Säuglingen und Kindern bietet das Familienzentrum am Mittwoch, 13. Februar, von 19.30 bis 22.30 Uhr an. Der Kurs findet in den Räumen der Nachbarschaftshilfe an der Salzgasse 2 statt. Die Teilnahme kostet 45 Euro, Paare zahlen 80 Euro. Eine Anmeldung per Formular und Sepa-Mandat ist notwendig. Informationen unter www.familienzentrum-haar.de.