Die Gemeinde Haar hat ein E-Lastenrad angeschafft und verleiht es kostenfrei an seine Bürger. Das Dreirad mit Transportbox stellt die Kommune in Kooperation mit der E-Bike-Klinik an der Ecke Leib- und Bahnhofstraße zur Verfügung. Dort findet die Ausleihe statt. Wenn das Angebot gut genutzt wird, soll es ausgebaut werden, wie es aus dem Rathaus heißt. Reservierungen sind in der E-Bike-Klinik, Bahnhofplatz 12, Telefon: 089/23 05 06 06, E-Mail: info@ebike-klinik.de, möglich. Die Kaution beträgt 100 Euro, die maximale Leihdauer drei Tage.