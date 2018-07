25. Juli 2018, 22:03 Uhr Haar Drei Ensembles, ein Konzert

Unter dem Motto "Vokal trifft Instrumental" treten zwei Haarer Chöre und ein Kammermusikerensemble an diesem Samstag, 28. Juli, gemeinsam im Haarer Bürgersaal auf. Zunächst wird der "Isarsingkreis - Die Kärntner Boarischen" unter der Leitung von Josef Reithner Lieder aus dem Alpenraum vortragen. Anschließend wollen die St. Konrad Gospelfriends mit einer abwechslungsreichen Mischung von Gospels den Bürgersaal zum Schwingen bringen. Die Leitung dieses Teils hat Christa Maria Hell, Ulrike Weidenhiller-Schmitz wird am Klavier begleiten. Die in Gronsdorf lebende Christa Maria Hell hat Sologesang und Musik für Lehramt am Gymnasium an der Münchner Musikhochschule studiert und ist auch als Gesangspädagogin und Leiterin mehrerer Chöre tätig. Den Abschluss des Konzerts gestaltet das Prinzregenten-Ensemble, das eine von Andreas N. Tarkmann bearbeitete Fassung von Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" für zwölf Bläser und Kontrabass aufführen wird. Seit mehr als 15 Jahren spielt das Ensemble als Doppel-Holzbläserquintett zusammen, mit je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten und Hörnern mit Kontrabass. Die Leitung hat der gebürtige Katalane Armando Marino inne. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro an der Abendkasse oder für 15 Euro im Vorverkauf unter UteKeck6@googlemail.com.