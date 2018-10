21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Haar Deutschkurse bei der VHS

Die Volkshochschule Haar bietet nach den Herbstferien neue Deutschkurse an, die jetzt schon gebucht werden können. Von 9. November an geht es in zehn Sitzungen jeweils freitags von 17.30 bis 19 Uhr um Nebensätze - "Deutsche Grammatik leicht gemacht, lautet der Titel des Kurses. An Berufstätige, die wenig oder kein Deutsch sprechen, richtet sich der Kurs "Deutsch A 1", der 15 Mal stets samstags von 9 bis 12.15 Uhr stattfinden wird. Dort werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen im Vordergrund stehen. Beide Kurse werden bei der VHS an der Münchner Straße 3 abgehalten. Anmeldungen sind telefonisch (089/46 00 28 00) möglich. Weiter Informationen gibt es auf der Homepage der VHS (www.vhs-haar.de).