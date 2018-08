27. August 2018, 22:13 Uhr Haar Countryklänge im Garten

Beim "Feierabend im Theater" sind an diesem Mittwoch, 29. August, Ronny Nash & his Whiteline Casanovas in Haar zu Gast. Die Band hat sich in der süddeutschen Countryszene einen Namen gemacht und nimmt für sich in Anspruch, mit stilechten Interpretationen dem Publikum das Gefühl zu vermitteln, in einem echten Honky Tonk in Nashville zu sitzen. Schauplatz des Konzerts ist (bei schönem Wetter) der Garten des Kleinen Theaters Haar, es beginnt um 19 Uhr. Gegrillt wird von 17 Uhr an, der Eintritt ist frei.