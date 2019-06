5. Juni 2019, 22:15 Uhr Haar Betrunken an den Baum

Eine stark angetrunkene 22-jährige Münchnerin hat sich am frühen Mittwochmorgen mit einem ungewöhnlichen Fahrmanöver selbst aus dem Verkehr gezogen. Sie fuhr auf der Münchner Straße in Richtung Osten, als sie kurz nach 6 Uhr an der Kreuzung zum Jagdfeldring und zur Kirchenstraße wenden wollte. Sie überfuhr dabei den Mittelstreifen, überquerte die Gegenfahrbahn sowie den Rad- und Gehweg und touchierte mit dem rechten Außenspiegel ihres Autos einen Baum, bevor sie dieses an einen zweiten Baum setzte. Die Frau wurde leicht verletzt, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei der Fahrerin 1,6 Promille im Blut fest. Offenbar hatte sie noch kurz vor dem Unfall an der nahen Tankstelle alkoholische Getränke gekauft und davon getrunken.