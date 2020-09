Die Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae in Haar nimmt in ihrer Außenstelle in Poing im Landkreis Ebersberg wieder die Sprechstunden auf, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden sind. Sie finden dienstags von 9.30 bis 13.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Dort ist nun wieder eine allgemeine Schwangerschaftsberatung möglich sowie die Schwangerschaftskonfliktberatung nach Paragraf 219. Es kann über die Begleitung nach der Geburt bis zum dritten Geburtstag gesprochen werden, es wird Beratung vor, während und nach der Pränataldiagnostik angeboten. Bei Kinderwunsch findet man Hilfe. Die Terminvergabe läuft über das Büro in Haar unter Telefon 089/32 70 84 60 oder per E-Mail an haar@donum-vitae-bayern.de.