"Digital ist besser" behaupteten einst die ironischen Diskursrocker von Tocotronic. Das mag ab und an zutreffen, aber Kunst und Kultur live zu erleben, lässt sich nicht so leicht durch ein Online-Surrogat ersetzen. Im Moment freilich ist da nicht viel zu machen, und so ist die Form des digitalen Theaters derzeit die einzige Möglichkeit, mit der das Kleine Theater Haar den Teil-Lockdown quasi überlisten kann: An diesem Freitag, 20 November, wird dort ein Singer-Songwriter-Abend, natürlich ohne Publikum stattfinden, und live gestreamt: Die drei jungen Protagonisten Jakob Muehleisen, Leonie Leuchtenmüller und Tom Hauser versprechen einen abwechslungsreichen Abend mit Eigenkompositionen von Pop über Indie-Folk, bis Jazz und Soul zu präsentieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, für den digitalen Zugang muss man ein Ticket erwerben (www.kleinestheaterhaar.de).