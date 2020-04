Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Donnerstag in der Früh auf der Autobahn A 99 in Fahrtrichtung Nürnberg gekommen. Nach Polizeiangaben prallte gegen 8 Uhr ein 52-Jähriger aus Miesbach mit seinem Fahrzeuggespann kurz vor der Anschlussstelle in einen Sattelschlepper, der auf der rechten Spur unterwegs war. Der Mann zog sich dabei schwere Blessuren zu, der Fahrer des Sattelschleppers, ein 48-Jähriger aus München, blieb unverletzt. Zwei Fahrstreifen mussten nach dem Unfall gesperrt werden, angesichts des geringen Verkehrsaufkommens kam es nur zu kleinen Behinderungen. Die Polizei rätselt über die Unfallursache. Im Einsatz waren Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion, der Feuerwehr sowie der Autobahnmeisterei aus Hohenbrunn.