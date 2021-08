Auch in Zeiten der Pandemie können sich Menschen im Beratungsbüro der Haarer Bürgerstiftung Rat holen. Es ist jeweils montags von 10 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde geöffnet. Neben allen Fragen zu sozialen Themen werden Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten gemeinsam erstellt und Fragen kompetent erklärt. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Termine können telefonisch unter der Nummer 089/46 00 28 62 oder per E-Mail unter beratung@buergerstiftunghaar.de vereinbart werden. Das Beratungsbüro befindet sich im Gebäude der Volkshochschule in der Münchner Straße 3.