12. August 2019, 22:05 Uhr Haar Barrierefreier Bahnhof

Am Haarer Bahnhof tut sich Beachtliches. Wie die Gemeinde am Montagabend in einer kurzen Mitteilung bekannt machte, ist der Aufzug auf der Südseite des Bahnhofs wieder in Betrieb. Damit ist der Bahnhof erstmals überhaupt von Norden sowie von Süden barrierefrei zugänglich. Wie vorsichtig solche Meldungen im Haarer Rathaus nach all den Rückschlägen der vergangenen Jahre herausgegeben werden, zeigt die Tatsache, dass die Gemeinde betont, den Aufzug selbst getestet zu haben. Im Herbst 2018 hatte die Gemeinde den Abschluss der von ihr initiierten Arbeiten an der Rampe am Nordzugang gemeldet. Daraufhin richtete die Bahn ihrerseits ihre Baustelle ein und begann mit dem Austausch der beiden Aufzüge auf der Südseite und von der Unterführung zum Mittelbahnsteig. Lange passierte dann nichts. Der Bahnsteig-Aufzug läuft seit einigen Wochen, jetzt auch der im Süden.