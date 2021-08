Die Einschränkungen sozialer Kontakte und der Freizeitmöglichkeiten, insbesondere während der Pandemie, führen bei manchen Menschen dazu, die damit verbundenen Belastungen oder Krisen durch Suchtmittel zu heilen. Suchtmittel wie Alkohol, Drogen, Glückspiel oder Medienkonsum. Die Suchtberatung der Caritas-Dienste im Landkreis München bietet bei Bedarf Beratung und Begleitung an. Sie nutzt unter anderem die Räumlichkeiten am Caritasstandort in Haar, Jagdfeldring 17. Wenn Beratungsbedarf besteht, kann man sich unter 089/32 18 32-21 oder über die E-Mail-Adresse suchtberatung-landkreis-muenchen@caritasmuenchen.de melden. Es besteht auch die Möglichkeit über den Online-Zugang https://beratung.caritas.de/suchtberatung/registration Kontakt aufzunehmen. Ansprechpartner ist Andreas Ammer.