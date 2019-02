13. Februar 2019, 21:58 Uhr Haar Alles im Wandel

VHS Haar mit neuer Leiterin und neuem Programm

Von Laura Geigenberger, Haar

"Wir haben uns ganz bewusst für das Motto ,Welt im Wandel' entschieden", sagt VHS-Pressesprecherin Andrea Stadlmair über das Thema des Frühjahrssemesters an der Haarer Volkshochschule. "Denn die Welt ist im Wandel - und die VHS Haar ist es auch." Durch Veränderungen ständig besser werden wollen sie dort, sprich auf Trends und Interessen reagieren sowie E-Learning und Qualitätsmanagement im VHS-Alltag einrichten. Den wohl größten Wandel hat es Stadlmair zufolge allerdings in der Führungsetage gegeben: Nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit an der Bildungseinrichtung - davon die letzten 17 Jahre als Leiter - ist Alfred Pfeuffer zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen. Die Geschäftsführung übergab er an Nicole Leber, "Münchnerin und von nun an Neu-Haar-Arbeitnehmerin", wie sie selbst scherzt. Die 46-Jährige stellte sich am Mittwoch nach vier Monaten Übergangszeit bei einem Pressegespräch offiziell als neue Leiterin vor.

Leber, zuletzt sechs Jahre als Geschäftsführerin der Akademie des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands in der Fortbildung für Pädagogen tätig, sieht das Lernen als "Essenz des Lebens". "Bildung ist nicht nur wichtig - sie ist der Grundstock für Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Innovationen in der Gesellschaft", sagt sie. Auch sie selbst sei stets offen für neue Herausforderungen und wolle immer weiter dazulernen. Die Entscheidung, nach Haar zu wechseln, sei für sie daher eine naheliegende gewesen. "Das vielfältige Angebot sowohl in der Kinder- und Erwachsenenbildung als auch in der Schulbetreuung hier in Haar hat mich sehr beeindruckt", sagt Leber.

Besonders wichtig ist ihr laut eigener Aussage, dass Lernen Spaß macht - nur so könne es die persönliche Weiterentwicklung fördern. Gerade deshalb freue sie sich auch über das stetig wachsende Interesse der Haarer am Kursangebot. Nach deren Wünschen habe sie sich auch bei der Entwicklung des Programms weitgehend gerichtet. Mit Erfolg: 3000 Rückmeldungen seien bereits eingegangen, berichtet Andrea Stadlmair, zudem habe man 5000 Neuanmeldungen zählen können - "und das, obwohl die Haupteinschreibung erst nächste Woche losgeht".

Der allgemein "sehr großen Nachfrage" entsprechen, das wollen auch alle sechs Fachbereichsleiter. Für das Frühjahrssemester sind insgesamt 872 Angebote geplant, die Nachmittagsbetreuung an allen vier Haarer Schulen nicht mitgerechnet. Das Programm setzt sich aus traditionellen sowie neuen Kursen zusammen. Gemäß dem Motto "Welt im Wandel" liegt der Fokus im Frühjahr- und Sommersemester auf persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen wie Digitalisierung, Populismus, Weltklima und Migration, wie VHS-Chefin Leber erklärt. "Leben bedeutet geradezu Wandel." Ihr und ihren Kollegen sei es ein Anliegen, allen Lernwilligen "Denkanstöße und konkrete Hilfestellungen" in ihrem Leben zu geben. Diese als Leiterin der Haarer Volkshochschule von nun an mitzugestalten, das sei ihr "persönlicher Wandel".