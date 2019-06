7. Juni 2019, 22:22 Uhr Haar Ästhetik der Einfachheit

An Anfänger und Fortgeschrittene richtet sich der Samstagsworkshop zu Ikebana, den die Volkshochschule Haar veranstaltet. Die Konzentration auf das Wesentliche, auch die "Ästhetik der Einfachheit" genannt, ist eines der wichtigsten Merkmale des Ikebana, heißt es in der Kursankündigung. Der Workshop bietet die Gelegenheit, Grundtechniken des Ikebana kennenzulernen und sie selbst auszuprobieren. Teilnehmer sollen ein Handtuch, einen Lappen und Schreibzeug mitbringen. Der Kurs findet statt am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Kreativraum der VHS, Münchener Straße 3. Anmeldung und Informationen telefonisch über 089/460 02-800 oder im Internet www.vhs-haar.de.